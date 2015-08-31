УКРОП приєднався до блокування президії Верховної Ради – Купрій

«У мене якесь дежавю. У квітні 2010 року Янукович протягнув через парламент ганебні «Харківські угоди», якими продовжив базування російського Чорноморського флоту. Саме цей флот через шпаринку в Конституції щодо можливості перебування на території України військових баз іноземних держав забезпечив анексію Криму. Минуло 5 років, і ми знову в такій самій ситуації, навіть гіршій. Вирішується доля не окремої території, а держави в цілому!», – наголосив Купрій.

Він також додав, що народ України не розуміє необхідності змінювати Конституцію у воєнний час.

«Я зустрічався з громадськими активістами по всій Україні, і ніхто не розуміє навіщо зараз, під час війни, коли російський агресор намагається придушити нашу державу, змінювати Конституцію. Багато людей вважають це державною зрадою, бо тут прослідковується інтерес Путіна», – сказав Віталій Купрій під час мітингу «Зміна Конституції – право народу», організованого УКРОПом під стінами Верховної Ради.