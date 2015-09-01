Посол США в Україні Пайєтт висловив захоплення хоробрістю особового складу ВМС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт заявив в Одесі під час відкриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2 015».

«Хочу висловити особливу повагу чоловікам і жінкам, які служать в українських ВМС. Ми всі пам'ятаємо ту хоробрість і стійкість, які продемонстрували моряки, солдати під час російської агресії в Криму. Їхню честь, стійкість перед обличчям переважаючих російських сил», - заявив посол.

Він також наголосив на ключовій ролі, яку відіграють сухопутні морські сили у захисті Маріуполя - місті, яке є форпостом «при захисті від російсько-сепаратистських сил».

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«Я дуже гордий нашим партнерством з урядом України в наших спільних зусиллях у підтримці та забезпеченні розвитку мирного і процвітаючого Чорноморського регіону. Ми це робимо для нашої спільної мети - мирної, цілісної Європи. Багатонаціональне співробітництво - це ключ для нашої спільної безпеки і процвітання», - заявив Пайєтт.

Раніше УНІАН повідомляв про початок в Одеській і Миколаївській областях багатонаціональних військових навчань Sea Breeze-2015, які триватимуть до 12 вересня. У маневрах візьмуть участь 2,5 тис. військовослужбовців не тільки з США та України, але також з Болгарії, Німеччини, Греції, Італії, Великобританії, Румунії, Швеції, Туреччини і Молдови.