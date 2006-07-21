Завтра Ющенко виступатиме на радіо

Завтра, 22 липня, о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до Українського народу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM. Перша, Друга і Третя програми повторять виступ В.ЮЩЕНКА о 22.00 та в неділю, 23 липня, о 10.00, «Радіо ЕРА» FM – в неділю о 10.00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в Інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо з повтором о 22.00 та в неділю, 23 липня, о 10.00.