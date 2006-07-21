Відбудеться засідання прес-клубу з питання ходу евакуації громадян України з Лівану

У суботу, 22 липня, о 13:00 у приміщенні МЗС України відбудеться засідання прес-клубу за участю Посла з особливих доручень з питань врегулювання конфліктів, керівника Робочої групи з питань евакуації громадян України з Лівану Олексія РИБАКА та заступника Директора Департаменту консульської служби Сергія ПОГОРЕЛЬЦЕВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, засідання прес-клубу присвячуватиметься ходу евакуації громадян України з Лівану.

З питань акредитації, яка завершується 22 липня ц.р. о 12:00, та за додатковою інформацією звертатись за телефонами: 238-17-18, 238-15-29.