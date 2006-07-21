Кушнарьова дратують хами

Секретаріат Президента України сам начебто має готувати документи, необхідні для внесення главою держави кандидатури прем`єр-міністра на розгляд Верховної Ради.

Про це сьогодні журналістам заявив один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, коментуючи вчорашню заяву прес-секретаря Президента Ірини ГЕРАЩЕНКО про те, що Секретаріат не одержав всіх необхідних документів.

«Секретаріат повинен підготувати всі ці документи. Якщо їм щось необхідне, якщо вони дотепер не знають біографію Віктора ЯНУКОВИЧА - хай звернуться до нього, щоб він такі документи продемонстрував», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він зазначив, що з боку Партії регіонів щодо цього питання затримок не буде. За його словами, підготовка документів не входить до обов`язків ні Верховної Ради, ні голови ВР, ні тим паче коаліції більшості. Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що коаліція визначає кандидатуру прем`єра, голова парламенту вносить цю кандидатуру на розгляд Президенту, і при цьому подача жодних документів не передбачена.

«Це обов`язок Секретаріату», - наголосив він.

«І.ГЕРАЩЕНКО, з одного боку, продемонструвала свою правову неграмотність, а з іншого боку, показала, що в оточенні В.ЮЩЕНКА люди з низьким моральним бар`єром», - сказав Є.КУШНАРЬОВ і додав: «Я вважаю, що це елементарний непрофесіоналізм і звичайне хамство».

За його словами, І.ГЕРАЩЕНКО механізм подачі прем`єр-міністра, як і міністра оборони і міністра закордонних справ, повинна прочитати у відповідній статті Регламенту.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 липня, прес-секретар Президента І.ГЕРАЩЕНКО, розповідаючи про зустріч В.ЮЩЕНКА з В.ЯНУКОВИЧЕМ, нагадала, що два дні тому в Секретаріат надійшла пропозиція від антикризової коаліції призначити В.ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром. При цьому І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що відповідно до Регламенту ВР разом із пропозицією на посаду прем`єра необхідно подати перелік відомостей про кандидата, зокрема, про його освіту, професійну діяльність і ряд інших. Цей перелік відомостей повинен бути власноручно підписаний кандидатом на посаду прем`єр-міністра. За словами прес-секретаря, на даний момент такого переліку відомостей в Секретаріаті поки що немає.