Порошенко: ВР після місцевих виборів ухвалить у другому читанні зміни до Конституції

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам.

“Впевнений в тому, що голосування відбудеться після виборів. Фактор місцевих виборів більше не буде тиснути на ті чи інші політичні сили. Графік буде розумно вибудуваний”, - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів з 368, зареєстрованих у сесійній залі. «Проти» - 87 депутатів, 5 - утрималися, не голосували - 11.

Згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо схвалює законопроект (у першому читанні) мінімум 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.