Побороти корупцію можна лише вивівши економіку з тіні – Віталій Скоцик

Україні потрібно побудувати нову державу, з новою податковою системою та новою економічною моделлю. За основу слід взяти аграрну галузь - конкурентну перевагу України на світових ринках. Це той сектор, де можна швидко створити робочі місця, швидко наростити виробництво та швидко наповнити економіку сплаченими податками. При правильній політиці АПК здатен за 2-3 роки збільшити ВВП країни вдвічі. Це дозволить реально підняти заробітну плату для працівників державної сфери, службовців, вчителів, лікарів.

Про це під час VI позачергового з’їзду Аграрної партії України, який відбувся в суботу, 5 вересня заявив її лідер Віталій Скоцик.

«Ми повинні дуже швидко зробити детінізацію економіки, зверніть увагу, що я не говорю про корупцію як таку, тому що це риса ментально не притаманна українцям, у нас є велика корупція на високому рівні, для ліквідації якої потрібно політична волі, а також дрібна корупція тих людей, які в державному секторі мають заробітну плату 1200 грн, і у них немає шляху виживати без того, щоб десь не взяти копійку. Тому ми повинні зробити детінізацію, і за рахунок цього стимулювати нарощення виробництва, сплату податків і дати реальні зарплати. Ми почали рік, у нас в тіні було 41% економіки, а за 6 місяців прийшли до 65%, ви уявіть скільки це того ресурсу, який би при правильній податковій системі міг би давати надходження в державний бюджет і рухати економіку вперед», - говорить Віталій Скоцик.

На думку лідера аграріїв, Україні варто скористатися світовим досвідом виходу з криз. І Маргарет Тетчер, і Теодор Рузвельт зіштовхнувшись з економічними негараздами йшли шляхом інтенсифікації виробництва в тих галузях, де це можна було швидко зробити. Для цього потрібні прозорі і сталі економічні правила гри, щоб бізнес був зацікавлений в інвестуванні коштів у виробництво. А для цього повинна стабільно працювати політична система.

«Ми зараз підбиваємо підсумки 12-ти місячної роботи з побудови, можливо першої в Україні демократичної партії вибудованої «знизу до верху». Коли ми розпочинали, в цьому була якась доля авантюризму, тому що вся команда, яка прийшла розуміла, що у нас немає грошей. Тобто у нас є якісь гроші для того, щоб оплачувати, наприклад оренду офісу, канцтовари. Але у нас і близько нема того ресурсу, який у політичних партій вважається необхідним, щоб йти в політику. Наша ідея була в тому, що саме «знизу» - з місцевих організацій повинна формуватися партія, люди обирають з-поміж себе авторитетних представників і далі делегують «нагору», і фінансування так само відбувається «знизу». І ми зараз ідемо на вибори абсолютно самостійною, потужною політичною силою», - розповів Віталій Скоцик.

За словами політика, Аграрна партія України консолідує навколо себе політичні сили та громадські організації, які відстоюють інтереси не лише аграріїв, а кожного українця. Зокрема, на з’їзді було підписано меморандуми про співпрацю з громадськими асоціаціями – Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, «Всеукраїнська Рада Старійшин», «Спілка громадських організацій України «Народна рада».

Об’єднати зусилля з Аграрною партією України погодились і представники інших політичних сил. Партія відродження села та Українська партія «Зелена планета» вже підписали відповідні меморандуми.

Паралельно з Аграрною партією України пройшли з’їзди ще низки політичних партій, які прийняли рішення поєднати зусилля на наступних виборах з аграріями.

«Ми отримали звістку, що з’їзд «Народного руху» підтримав рішення Центрального приводу про поєднання зусиль з Аграрною партією України. Це одна із фундаментальних сил, які на зорі 90-х, власне ще 80-х років почала закладати основу державності. Таке ж рішення прийняв з’їзд партії «Справедливість». Вони дещо більш соціально направленні, але дуже близькі нам за ідеологією. І ще одна партія, яка заявила про співпрацю з нами - це Християнсько-демократичний союз України. На цьому тижні підпишемо відповідні меморандуми. Ми відкриваємо нашим регіональним організаціям можливість прийняття в списки кандидатів - кращих людей з близьких за ідеологією сил. При цьому ми лишаємось самодостатньою, впевненою в собі силою, яка впевнено йде на місцеві вибори з завданням перемагати», - резюмував Віталій Скоцик.