Лікарчук пов'язує своє звільнення з викриттям корупційних схем на митниці

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я думаю, що звільнили мене, бо я почав викривати корупційні схеми на митниці і я думаю, що я досить сильно, досить професійно обґрунтовував необхідність внести серйозні корективи в ту реформу ДФС, яку зараз намагаються провести. Щодо некомпетентності, це важко коментувати. Для цього потрібно подивитися цифри", - зазначив Лікарчук.

"Я за посаду боротися ні в якому випадку не буду. Я подивлюся, за що мене формально звільнили і буду думати про подачу в суд, тільки з точки зору коригування записів у трудовій книжці, а з точки зору того, щоб працювати в цій команді з цими людьми, я не хочу", - заявив він.

Лікарчук також підкреслив, що йому надходили пропозиції звільнитися за власним бажанням.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів задовольнив клопотання про звільнення керівника Митної служби Костянтина Лікарчука.

Раніше, голова державної фіскальної служби України Насиров назвав призначення Лікарчука своїм заступником політичною помилкою.

Лікарчук є керівником митної служби з травня цього року.

При цьому Лікарчук неодноразово критикував Міністерство фінансів, а також голову ДФС Насирова за спроби обмежити самостійність митниці. На його думку, інституційна реформа Державної фіскальної служби, що здійснюється урядом України, не враховує повною мірою інтереси державної митниці.

Лікарчук вважає, що основний акцент у реформі, що здійснюється, робиться на фіскальній функції митниць, тоді як функції безпеки кордонів держави та сприяння міжнародній торгівлі залишаються без уваги.