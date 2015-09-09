Колишнього заступника голови ДФС Лікарчука спіймали на підробці тесту поліграфа. Лікарчук спростовує (фото, відео)
Журналісти спіймали на брехні та підробці висновків тесту на поліграфі нещодавно звільненого урядом з посади заступника голови Державної фіскальної служби Костянтина Лікарчука.
В день свого звільнення Лікарчук оприлюднив відео, де він на пропозицію громадської організації вдало проходить тест на поліграфі.
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"Питань не знав. Знав тільки, що провірятимуть мене на предмет корупції. Висновок: провірку на поліграфі я пройшов", - написа Лікарчук у своєму Facebook.
Однак на відео видно, що на питання "Те, що мотивом вашого вступу на державну службу було отримання відкатів та лівого заробітку - це правда?", Лікарчук, судячи з міміки, відповідає ствердно, однак у протокол внесено відповідь "ні".
За словами журналіста-розслідувача Дениса Бігуса відповідь у документах була редагована за допомогою Photoshop. Як підтвердження цьому він демонструє архів записів на сайті Громадської організації Солдат Студент, яка й ініціювала тест.
Згодом, Лікарчук відреагував на цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук. Він заявив, що спершу на роздруківці поліграфа була допущена помилка, яку потім виправили і наводить скан документу, який це підтверджує. Він також стверджує, що відповів на запитання "Ні".
ЖУРНАЛИСТЫ-БУРАТИНЫ?Журналист Денис Бигус в своем фб сегодня обвинил меня в том, что один из моих ответов во время про...Posted by Kostiantyn Likarchuk on 9 сентября 2015 г.