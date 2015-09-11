Порошенко оголосив про закриття повітряного простору України для літаків РФ з військами для Сирії
14:57, 11 вересня 2015Політика
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Україна закриє повітряний простір для російських літаків, які доставляють озброєння і війська в Сирію.
REUTERS
Про це президент Петро Порошенко написав у Twitter.
«За моїм наказом Україна закриє повітряний простір для російських літаків, які доставляють озброєння і війська в Сирію», - зауважив глава держави.
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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що доручив Державному підприємству з обслуговування повітряного руху України ("Украероруху") посилити контроль за переміщенням російських літаків до Сирії.
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