Порошенко оголосив про закриття повітряного простору України для літаків РФ з військами для Сирії

Про це президент Петро Порошенко написав у Twitter.

«За моїм наказом Україна закриє повітряний простір для російських літаків, які доставляють озброєння і війська в Сирію», - зауважив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що доручив Державному підприємству з обслуговування повітряного руху України ("Украероруху") посилити контроль за переміщенням російських літаків до Сирії.