Питання Криму відійшло на другий план у міжнародній політиці – екс-голова МЗС Чехії

Є небезпека, що санкції з Росії можуть зняти, якщо західні політики вирішать, що Росія виконала умови Мінських угод, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Карел Шварценберг.

«Мене дуже турбує, що говориться про те, що санкції щодо Росії будуть зняті, якщо будуть дотримані мінські угоди. Тобто ніхто вже про Крим не турбується, і мені це просто ясно. Не впевнений, що блокування Криму зможе порушити цю тему до високого міжнародного рівня. Потрібно серйозно замислитися про те, які б могли бути зроблені кроки, щоб питання Криму залишилося в міжнародній дискусії. Але зараз маю дуже гидке відчуття, що всі вже сказали, що з Кримом вже нічого не поробиш, то не будемо вже це і чіпати. Це є дуже небезпечна позиція. Бо постійно наголошується, що мінська угода є умовою зняття санкцій, хоча запроваджувалися вони через окупацію Криму», – сказав Шварценберг.

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Як повідомляв УНІАН, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про абсурдність звинувачень на адресу Москви про невиконання Мінських угод.

Пєсков в черговий раз спробував запевнити, що Росія не є стороною конфлікту на території України і не зобов'язана виконувати Мінські угоди.