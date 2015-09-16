Баррозу: Захід не піде на військову конфронтацію з Росією заради Криму

Про це заявив колишній президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу в інтерв'ю радіо "Свобода". "На мою думку, для Криму не буде швидкого вирішення. Що нам треба робити – це дотримуватися принципової позиції, що ми ніколи не визнаємо анексію Криму. Цивілізовані країни світу ніколи не повинні це визнавати, адже це було дуже брутальне порушення міжнародного права і не тільки його. Росія взяла на себе певні зобов'язання після розпаду Радянського Союзу, і взагалі - це порушення балансу, який ми мали в Європі. Отже, ми ніколи не повинні визнавати анексію", – наголосив політик.

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Він зазначив, що Захід не піде на військову конфронтацію з Росією заради Криму, але не має наміру здаватися в питанні його повернення Україні.

"Це для нас залишається актуальним – так само, як і наша принципова позиція. Санкції, прийняті через анексію Криму, повинні зберігатися, якщо Росія не повертає півострів. Водночас, нам треба зосередитися на тому, чого ми можемо досягнути – а ми можемо досягнути багато чого. Україна може досягнути багато чого, доводячи таким чином, що вона не failed state, що вона – успішна, демократична, стабільна й процвітаюча", – додав Жозе Мануел Баррозу.

Росія анексувала Крим 20 лютого 2014 року. Україна і країни Заходу у зв'язку з цим ввели ряд санкцій щодо РФ.