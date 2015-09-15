Король Нідерландів: анексія Криму Росією має негативні наслідки для безпеки у Європі

Про це повідомляє сайт уряду Нідерландів з посиланням на тронну промову короля Віллема-Александра, яку він зробив у вівторок.

"Терористична загроза не є ізольованою проблемою, а є прямим наслідком посилення джихадистських груп у Сирії, Іраку та інших країнах на Близькому Сході та Північній Африці. До того ж, дуга нестабільності навколо Європи розширилася минулого року через анексію Росією Криму та конфлікт на сході України. Інші конфліктні гарячі точки також становлять загрозу для міжнародного правового порядку, для прикладу у Малі, Ємені та Афганістані. Ці події впливають на нашу безпеку та свободу одночасно як прямо, так і побічно", - наголосив Віллем-Александр.

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Водночас він заявив, що питання безпеки та міграції будуть двома ключовими міжнародними проблемами, які визначатимуть зовнішню політику Нідерландів під час головування у першій половині 2016 року у Європейському Союзі.

Як повідомляв УНІАН, рішення Євросоюзу про продовження на півроку санкцій відносно 149 громадян Росії і 37 російських компаній набуло чинності. Зазначається, що 14 вересня Євросоюз прийняв рішення продовжити на півроку санкції проти російських компаній і приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.