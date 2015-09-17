"Вибори" "ДНР" загрожують єдиному дієвому інструменту утвердження миру на Донбасі – Гройсман

Як повідомив спікер парламенту Володимир Гройсман, саме ці домовленості визнані міжнародної спільнотою єдиним дієвим інструментом щодо припинення військового конфлікту та утвердження миру.

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"Ці фейкові вибори "під дулом автомата" нівелюють усю логіку переговорного процесу, що була досягнута Мінськими домовленостями. Вони здатні не лише поглибити військовий конфлікт, що вже забрав життя тисяч людей і позбавив домівки кілька мільйонів українських родин, а й ще більше штовхнути Донбас у вир хаосу гуманітарної катастрофи, для якого перспективи миру виявляться ще більше примарними", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, "місцеві вибори" в "ДНР" пройдуть 18 жовтня за "законами" бойовиків і завершаться тільки в 2016 році.