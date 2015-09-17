Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок Пукачу
11:40, 17 вересня 2015Політика
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Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Судове засідання продовжено / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання продовжено, зазначив головуючий колегією суддя Степан Гладій.
Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Апеляційний суд Києва переніс на 17 вересня розгляд скарги на вирок Пукачу через відсутність адвокатів.
Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.
Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.
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