За корупцію треба карати як членів опозиції, так і владу - Корбан

«Якщо Мосійчук винен, він повинен понести покарання – тим більше, що фракція РПЛ голосувала за включення цього питання до порядку денного. Більше того: якщо ми знайдемо серед членів своєї партії – «Українського об'єднання патріотів», корупціонерів – ми їх за вухо поведемо в правоохоронні органи», - сказав Корбан в ефірі телеканалу «2+2».

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За його словами, сьогодні в політиці позначилися партія влади і опозиція, в якій знаходяться зокрема УКРОП і Радикальна партія.

«Сьогодні партія влади до нігтя притягла одного з членів опозиції. Навіть якщо він винен – він повинен бути покараний. Але ми хочемо бачити те, що було, наприклад у Синграпурі, коли президент Лі Куан Ю посадив трьох своїх друзів. Нехай Порошенко посадить трьох своїх друзів-мільярдерів», – сказав політик.