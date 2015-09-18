Депутати пропонують ввести обов'язкове маркування російських товарів

Народні депутати від "Батьківщини", Радикальної партії, "Блоку Петра Порошенка", "Самопомочі" та позафракційні зареєстрували у Верховній Раді України проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" щодо обов'язкового маркування товарів, які походять з країни-агресора або тимчасово окупованих територій» (№3078).

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Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Депутати пропонують встановити, що інформація про продукцію повинна містити окреме позначення про походження продукції у разі, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України.

Окреме позначення про таке походження продукції здійснюється виключно на окремій етикетці кожної одиниці продукції.

Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується (за винятком окремого позначення про походження продукції у разі, якщо вона вироблена на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України, яке допускається у місцях, де вона реалізується лише щодо нефасованої продукції), а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

При цьому, у разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника спричинило придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей або не містить позначення про походження продукції, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України (у разі, якщо, на думку споживача, наявність такої інформації вплинуло чи могло вплинути на його вибір), - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків.

У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за відсутність окремого позначення про походження продукції у разі, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України - у розмірі 50% вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.