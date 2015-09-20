Порошенко: у держбюджеті-2016 треба передбачити кошти на підвищення виплат військовослужбовцям

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

"Впевнений в тому, що проект державного бюджету повинен мати всі підстави для того, щоб грошове забезпечення українського воїна зросло", - заявив Порошенко.

Президент вважає, що якщо військовослужбовці, які служать за контрактом, почнуть отримувати по 6-7 тис. грн, то якість українського війська буде підвищуватись.

"І контрактна складова українського війська буде зростати", - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, у Міноборони заявили, що проситимуть Кабмін у 2016 році збільшити воєнний бюджет на майже 20 млрд грн – до 67,8 млрд грн

У 2015 році у держбюджеті на потреби Міноборони передбачено 52,2 млрд грн.