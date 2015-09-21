Корбан: Заборона на зброю – це крок до авторитарного суспільства

Так відреагував на відмову Адміністрації Президента підтримати петицію про вільний обіг зброї голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

На своїй сторінці в Facebook політик висловив розчарування тим, що у президента залишили без уваги петицію, яка набрала більше 25 тисяч голосів: «Можна було взагалі не починати цю марну історію з петиціями».

Геннадій Корбан нагадав позицію партії УКРОП стосовно цього: «Вільний обіг зброї – необхідна передумова для демократії. Адже свобода – це насамперед відповідальність».

Лідер «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» у зв’язку з цим також нагадав старе американське прислів'я: «Бог створив людину, а Кольт зробив людей рівними».