Учасники блокади анексованого Криму в перший день не пропустили на півострів 230 фур

Учасники блокади Криму за перший день акції не пропустили на півострів 230 вантажівок з товарами.

Про це заявив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

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«Акція «Громадянська блокада Криму» продовжується і набирає свою силу. Вчора було зупинено рух вантажних автомобілів по всіх дорогах, які ведуть на півострів. При цьому пасажирське сполучення безперешкодне… Ніч пройшла спокійно. Жодна вантажна фура не досягнула півострова. Це близько 230 машин. Частина фур розвернулася і поїхала назад», - зазначив Чубаров.

За його словами, «з водіями вантажівок не було прямих конфліктів, але були дуже гарячі і живі дискусії. Нам зрозумілі їхні мотивації і аргументи, ми ж пояснювали їм свою позицію. Проблема тут не стільки у водіях, скільки у фірмах, які відправляють товари. Водії будуть чекати вказівок від своїх роботодавців, і ми це теж розуміємо».

«Цією акцією ми, насамперед, звертаємо увагу міжнародного співтовариства, нашої держави, українського суспільства на те, що проблема повернення Криму не може бути відірвана від рішення інших проблем, пов’язаних з агресією РФ проти України. Наша акція є однією з тих форм, які змусять Росію покинути окуповану нею територію», – підкреслив народний депутат.

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Також Чубаров зазначив, що кількість учасників акції постійно поповнюється: на сьогодні це 400-500 осіб на трьох пунктах пропуску.

Як повідомляв УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу 20 вересня почав безстрокову акцію з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади наголошують: українські компанії мають припинити торговельні відносини з окупованим Російською Федерацією Кримом.