Близько 100 правоохоронців залучили до охорони громадського порядку під час акції з блокади Криму
Для охорони громадського порядку під час акції з блокади Криму залучено близько 100 правоохоронців та бійці батальйону "Херсон".
Про це в ефірі телеканалу "112" повідомив заступник начальника ГУ МВС у Херсонській області Ілля Ківа.
"Близько 100 правоохоронців вже висунулися на територію Генічеського району…Батальйон "Херсон" також зайняв свої позиції… Ми підготували наметове містечко спільно з Нацгвардією, МНС - питну воду та санвузли для того, щоб створити всі умови для нормального проведення мирної акції", - зазначив Ківа.
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Він також сказав, що учасники акції будуть розміщуватись на пунктах пропуску ДАІ.
"Це дасть нам можливість контролю прибуваючих, і мінімізує можливість терактів, які можуть бути влаштовані стороною противника для дестабілізації ситуації в нашій країні", - наголосив він.
Ківа зазначив, що на сьогодні вже близько 18 патрулів ДАІ виїхали на в'їзди і виїзди області, де проводять інформаційну роботу.
Правоохооронець також запевнив, що учасники акції будуть забезпечені харчуванням і питною водою.