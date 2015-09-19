Близько 100 правоохоронців залучили до охорони громадського порядку під час акції з блокади Криму

Про це в ефірі телеканалу "112" повідомив заступник начальника ГУ МВС у Херсонській області Ілля Ківа.

"Близько 100 правоохоронців вже висунулися на територію Генічеського району…Батальйон "Херсон" також зайняв свої позиції… Ми підготували наметове містечко спільно з Нацгвардією, МНС - питну воду та санвузли для того, щоб створити всі умови для нормального проведення мирної акції", - зазначив Ківа.

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Він також сказав, що учасники акції будуть розміщуватись на пунктах пропуску ДАІ.

"Це дасть нам можливість контролю прибуваючих, і мінімізує можливість терактів, які можуть бути влаштовані стороною противника для дестабілізації ситуації в нашій країні", - наголосив він.

Ківа зазначив, що на сьогодні вже близько 18 патрулів ДАІ виїхали на в'їзди і виїзди області, де проводять інформаційну роботу.

Правоохооронець також запевнив, що учасники акції будуть забезпечені харчуванням і питною водою.