Олійник іде на вибори з партією "Відродження"

Про це стало відомо під час партійної конференції «Відродження», що відбулася 22 вересня у Дніпропетровську.

Коментуючи своє рішення, Олійник наголосив на важливості компромісного діалогу у суспільстві на противагу роздмухуванню внутрішньої ворожнечі.

«Зараз, під час місцевих виборів, я бачу, що радикальна частина суспільства вимагає нових революцій і говорить, що нинішня влада не виправдала сподівання людей. З іншого боку - на вибори йде “Опозиційний блок”, у яких немає нічого, крім прагнення реваншу та бажання повернутись до «корита». «Відродження» – та партія, яка змогла утримати лінію компромісного спілкування та об’єднати здорові, творчі сили суспільства», - заявив Олійник.

«У «Відродженні» - управлінська та політична еліта Дніпропетровщини. Тут - інтелектуальний та творчий потенціал нашої області - перші серед аграріїв, промисловців, вчителів. Тут люди, які перемагають, які виведуть Дніпропетровську область, а згодом і країну, із хаосу та руїни на шлях стійкого, поступального розвитку», - підкресли він.

Як повідомлялося, політична партія «Відродження» на обласній конференції висунула кандидатів до Дніпропетровської обласної ради та затвердила Програму соціально-економічного розвитку до 2020 року.

Всього політична сила висунула більше 2000 кандидатів до місцевих рад Дніпропетровщини усіх рівнів.