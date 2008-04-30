Черновецький примусить міністрів стояти у пробках?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціює припинення практики відключення світлофорів і обмеження руху транспорту на вулицях столиці під час проїзду державних осіб. Про це він повідомив сьогодні журналістам на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

«Тільки що я дав команду забрати у ДАІ ключі від світлофорів, тому що там, де перекривається рух, такого не було ще ніколи, щоб всіх підряд - і міністрів, яких ніхто не знає, і їхніх заступників, і прем`єр-міністра возили з супроводом, а в результаті десятки тисяч чоловік страждають в пробках – такого ще, звісно, не було», - сказав він.

На думку мера, часто пробки в Києві створюються штучно. «По-перше, тому що ДАІ перестало обслуговувати евакуатори, а по-друге, тому що сьогодні хіба що лише секретарі не забезпечуються спеціальним супроводом ДАІ та відключенням наших світлофорів», - сказав він.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в першу чергу, цим зловживають члени уряду. «Відразу після виборів ми цю проблему розв`яжемо, якщо потрібно, і в силовий спосіб, тому що всі в Києві рівні, і обиралися і до уряду, і до Верховної Ради не для того, щоб їх возили, носили, а для того, щоб вони працювали. Головним чином, це стосується, на жаль, нашого демократичного уряду», - заявив він.

Як пояснив журналістам позицію мера «забрати ключі від світлофорів у ДАІ» його перший заступник Денис БАСС, йдеться про звернення до Президента і внесення відповідних змін до законодавства. «Зараз мер звернувся до Президента України з тим, щоб заборонити ДАІ регулювати (рух) при проїзді особливо важливих персон: коли вони їдуть, їм відключають спеціально світлофори. При цьому їх спізнення на 10-15 хвилин потім вводить місто в затори на 5-6 годин. Мер підписав і звернувся, зокрема, і в Кабмін. Ми розраховуємо на внесення поправки до закону», - сказав він.

Д.БАСС зазначив, що за організацію дорожнього руху в столиці відповідає КМДА, і «ми маємо право впроваджувати окремі правила під конкретний випадок».