У Порошенка вирішують, чи погоджуватися на зустріч з Путіним у Парижі
Україна розглядає запит РФ про двосторонній зустрічі президента Петра Порошенка з Путіним.
Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв стверджує, що в АП розглядають запит російської сторони щодо проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком в Парижі 2 жовтня на рівні двостороннього формату, окремо від формату зустрічі за участі президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Єлісєєв сказав на брифінгу у Києві.
"Станом на сьогодні є дійсно запит російської сторони на проведення двосторонніх зустрічей з президентом України, але наразі він розглядається", - сказав Єлісєєв.