У Порошенка вирішують, чи погоджуватися на зустріч з Путіним у Парижі

15:11, 01 жовтня 2015
Політика
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Україна розглядає запит РФ про двосторонній зустрічі президента Петра Порошенка з Путіним.

Фото УНИАН

 Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв стверджує, що в АП розглядають запит російської сторони щодо проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком в Парижі 2 жовтня на рівні двостороннього формату, окремо від формату зустрічі за участі президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Єлісєєв сказав на брифінгу у Києві.

"Станом на сьогодні є дійсно запит російської сторони на проведення двосторонніх зустрічей з президентом України, але наразі він розглядається", - сказав Єлісєєв.

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