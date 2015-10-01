У Порошенка вирішують, чи погоджуватися на зустріч з Путіним у Парижі

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв стверджує, що в АП розглядають запит російської сторони щодо проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком в Парижі 2 жовтня на рівні двостороннього формату, окремо від формату зустрічі за участі президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Єлісєєв сказав на брифінгу у Києві.

"Станом на сьогодні є дійсно запит російської сторони на проведення двосторонніх зустрічей з президентом України, але наразі він розглядається", - сказав Єлісєєв.