Яценюк закликає місцеву владу забезпечити підготовку шкіл до зими

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це Яценюк сказав у програмі «10 хвилин із прем'єр-міністром».

За словами прем’єра, місцеві бюджети отримали додатково 40% доходів завдяки децентралізації. Частину цих коштів необхідно направити на ремонт шкіл і підготовку їх до зими.

Яценюк зазначив, що кілька днів тому зустрівся з 22-ма директорами київських шкіл, які перемогли у відкритому конкурсі на посади: «Вони не призначені зверху, а цих людей обрали на відкритому прозорому конкурсі. Це неймовірно талановиті директори, в яких світяться очі, в яких є інша візія побудови системи середньої освіти, які дуже переживають за свою справу і які хочуть, щоби система середньої освіти в країні стала основою для інтелектуальної, розвиненої і сильної української нації».

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Зустріч, зазначив він, проходила в київській школі №148: «Вікна в школі – 50-річної давнини. Вони так і не поміняні. Спортивний зал – м'яко кажучи, бажає кращого. Інвентар і облаштування школи – далекі від високих стандартів».

«Директор школи, якого щойно обрали на конкурсі, хоче, знає і може змінити школу і дати цим дітям найкраще навчання, яке тільки можливо. Так само і вчителі. Але цим людям треба допомогти, в першу чергу з боку місцевої влади», - наголосив Яценюк.

Він звернувся до представників місцевої влади: «У місцевих бюджетах накопичені у кого десятки мільйонів, а в кого і сотні мільйонів коштів. Візьміть ті гроші, які ви отримали як додаткові доходи від децентралізації у вигляді 40% надходжень, - і потратьте на наших дітей».

Яценюк підкреслив, що міським головам, керівникам ОДА й РДА необхідно забезпечити підготовку шкіл до зими: «Почніть з малого. Там, де треба поміняти вікна й у вас є ресурс, - зробіть це. Де можна відремонтувати декілька класів, не за гроші батьків, а за гроші місцевого бюджету,- зробіть це. Тому що ви вкладаєте в найдорожче і найцінніше – в знання, науку для наших дітей».