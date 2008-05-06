Тимошенко довелося радитися з головами без голів

Сьогодні прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела нараду, присвячену проблемам реконструкції та модернізації газопостачальної галузі без участі голів обласних держадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, на зібранні, яке було заявлено як нарада з головами місцевих адміністрацій і керівниками газопостачальних організацій, керівництво ОДА було представлено заступниками губернаторів.

Нагадаємо, що Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом від 11 лютого заборонив головам ОДА без його дозволу перебувати у службових відрядженнях.

Сьогодні заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що службові відрядження керівників обласних державних адміністрацій уряд повинен погоджувати з Президентом. Секретаріат Президента також пригрозив звільняти з посад тих, хто не виконуватиме згаданий Указ глави держави.