Черновецький відкриває Музей партизанської слави
07:24, 07 травня 2008Політика
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Виїзд з двору Київської адміністрації
У середу, 7 травня, о 15:30 Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відкриє після реконструкції парк Партизанської слави та Музей партизанської слави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, захід відбудеться за адресою: вул. Славогородська, Парк культури і відпочинку «Партизанська слава».
Виїзд з двору КМДА о 14:00.
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