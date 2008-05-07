Черновецький відкриває Музей партизанської слави

07:24, 07 травня 2008
Політика
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Виїзд з двору Київської адміністрації

У середу, 7 травня, о 15:30 Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відкриє після реконструкції парк Партизанської слави та Музей партизанської слави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, захід відбудеться за адресою: вул. Славогородська, Парк культури і відпочинку «Партизанська слава».

Виїзд з двору КМДА о 14:00.

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