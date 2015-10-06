МЗС України висловило протест через незаконний судовий процес над Савченко

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Обурені тим, що попри надані захистом неспростовні докази її невинуватості, 5 жовтня ц.р. Ростовський обласний суд залишив в силі рішення Донецького міського суду Ростовської області про продовження терміну тримання Надії Савченко під вартою до 16 січня 2016 року", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що порушуючи взяті на себе зобов’язання у рамках Ради Європи, російська сторона продовжує ігнорувати статус Надії Савченко як члена Парламентської Асамблеї Ради Європи, що користується відповідним імунітетом, наявність якого підтверджено відповідним висновком Комітету ПАРЄ з питань правил, процедури, імунітетів та інституційних справ.

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Крім того, Російська Федерація також не виконує взяті на себе згідно з Мінськими домовленостями зобов’язання про звільнення усіх заручників та осіб, що незаконно утримуються, за принципом «всіх-на-всіх».

"Українська сторона вимагає від російської сторони негайно припинити розігруваний нею судовий фарс і звільнити Надію Савченко та всіх інших громадян України, які незаконно утримуються під вартою на території Росії", - наголосили у МЗС.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.