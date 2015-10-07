Кроки РФ у Сирії наблизили нас до Третьої світової війни – Порошенко

Про це під час виступу перед студентами заявив президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".

Читайте такожРосія допустила можливість координації дій зі США проти ІДІЛ у Сирії

"Щоб ми всі чітко розуміли, наскільки зараз набагато небезпечнішим став світ, що значить для кожного з нас агресія РФ нібито далекій Сирії. І наскільки ці кроки, абсолютно безвідповідальні, наблизили нас до Третьої світової", - сказав Петро Порошенко.

Як повідомлялося, Росія знову завдала авіаударів у Сирії, вони супроводжувалися наземною операцією.

Зазначимо, 6 жовтня у Міноборони РФ заявили, що російська авіація здійснила близько 20 бойових вильотів проти 12 об'єктів "Ісламської держави" (ІД) у Сирії.