Кроки РФ у Сирії наблизили нас до Третьої світової війни – Порошенко
12:29, 07 жовтня 2015Політика
996 0
Дії Росії Президент вважає абсолютно безвідповідальними.
Фото УНІАН
Про це під час виступу перед студентами заявив президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".
Читайте такожРосія допустила можливість координації дій зі США проти ІДІЛ у Сирії
"Щоб ми всі чітко розуміли, наскільки зараз набагато небезпечнішим став світ, що значить для кожного з нас агресія РФ нібито далекій Сирії. І наскільки ці кроки, абсолютно безвідповідальні, наблизили нас до Третьої світової", - сказав Петро Порошенко.
Як повідомлялося, Росія знову завдала авіаударів у Сирії, вони супроводжувалися наземною операцією.
Зазначимо, 6 жовтня у Міноборони РФ заявили, що російська авіація здійснила близько 20 бойових вильотів проти 12 об'єктів "Ісламської держави" (ІД) у Сирії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter