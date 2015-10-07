Порошенко про покарання для Росії за смерті українців: настане час – агресор постукає у ворота пекла
Президент України Петро Порошенко переконаний, що рано чи пізно російська сторона понесе відповідальність за жертви, завдані нею на сході України українському народу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні, виступаючи перед військовими на навчально-методичних зборах у Військовому інституту Київського національного університету ім. Шевченка.
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За словами Порошенка, повне припинення вогню останніми тижнями в зоні АТО дало те, що величезні втрати як було раніше серед військових припинились. “Це є величезним досягненням. Війни на жаль не буває без втрат і на совісті агресора смерті понад 8 тисяч українських громадян - військових і цивільних. І настане час агресор з цими списками постукає у ворота пекла. Я не маю жодного сумніву, що відповідальність за агресію проти України настане”, - сказав Порошенко.