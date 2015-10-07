Порошенко про покарання для Росії за смерті українців: настане час – агресор постукає у ворота пекла

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні, виступаючи перед військовими на навчально-методичних зборах у Військовому інституту Київського національного університету ім. Шевченка.

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За словами Порошенка, повне припинення вогню останніми тижнями в зоні АТО дало те, що величезні втрати як було раніше серед військових припинились. “Це є величезним досягненням. Війни на жаль не буває без втрат і на совісті агресора смерті понад 8 тисяч українських громадян - військових і цивільних. І настане час агресор з цими списками постукає у ворота пекла. Я не маю жодного сумніву, що відповідальність за агресію проти України настане”, - сказав Порошенко.