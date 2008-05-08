Кабмін має продати заводів на 9 мільярдів

Уряд прагнутиме забезпечити в 2008 році надходження до держбюджету 9 млрд. грн. від приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті Міністрів після завершення засідання уряду.

«Ті доходи, які закладені, всупереч колосальній агресії проти уряду, ми намагатимемося зібрати до бюджету, показуючи високий клас дотримання державних інтересів і прозорості процесу приватизації. Ми не плануємо змінювати цю суму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ не виключив, що уряд проведе коригування надходжень від приватизації в 2008 році.

Держбюджетом обсяг надходжень від приватизації в 2008 році заплановано на рівні 9 млрд. грн.