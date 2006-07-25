Сьогодні депутати скасують відставку уряду Єханурова

Сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада України планує розглянути проект постанови щодо скасування Постанови Верховної Ради України від 10 січня 2006 року "Про відставку прем`єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України".

Це питання визначене у порядку денному вечірнього пленарного засідання Верховної Ради України на 25 липня.

У порядку денному також зазначається, що з цього питання доповідатиме голова Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Володимир РИБАК (фракція Партії регіонів).

Як повідомляв УНІАН, 24 липня сплив 60-денний термін після того, як уряд Юрія ЄХАНУРОВА склав свої повноваження у зв’язку з обранням нової Верховної Ради України. За цей час новообраний парламент мав сформувати уряд, однак не зробив цього. Із сьогоднішнього дня – 25 липня – Президент України, згідно з Конституцією, має право розпустити Верховну Раду України, посилаючись на цю підставу.

Однак напередодні представники антикризової коаліції почали стверджувати, що складання повноважень урядом не є відставкою. “За Конституцією України, складання Кабміном своїх повноважень перед новообраною ВР не визначається як його відставка”, - стверджували депутати-комуністи Петро СИМОНЕНКО і Валентин МАТВЄЄВ.

10 січня 2006 року Верховна Рада України 250 голосами проголосувала за відставку Кабінету Міністрів України на чолі з Ю.ЄХАНУРОВИМ.

Після цього Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що рішення Верховної Ради України про відставку уряду є незаконним, неконституційним. Він наголосив, що і прем’єр-міністр, і міністри залишаються діючими членами уряду, і Кабмін працюватиме у цьому складі до виборів нового парламенту.

Натомість тодішній голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошував, що рішення парламенту про відставку уряду Ю.ЄХАНУРОВА було конституційним. «Документи, які суперечать Конституції і регламенту, на голосування вчора (10 січня) не ставились», - сказав В.ЛИТВИН.