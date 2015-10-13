Виборців турбує відсутність самовисуванців до місцевих рад - ОПОРА

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила координатор виборчих і парламентських програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час прес-конференції, на якій були представлені результати проведеного дослідження.

В рамках дослідження проведено 7 фокус-групових дискусій з виборцями в таких локаціях: м. Київ, м. Дніпропетровськ і м. Павлоград Дніпропетровської області; м. Херсон і с. Дар'ївка Херсонської області; м. Рівне і м. Дубно Рівненської області. Фокус-групи у обласних центрах проводилися з чоловіками і жінками у віці від 20 до 70 років, у районних центрах і селах - з чоловіками і жінками у віці від 50 до 70 років. Зокрема, учасникам фокус-груп пропонувалося пройти, в тому числі, тестування процедури голосування. Ситуація вивчалася в період з 31 серпня по 9 вересня.

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Дослідження проводилося Київським Міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення громадянської мережі ОПОРА.

За словами Айвазовської, неможливість проголосувати за кандидата, який не належить до жодної з партій, але "багато робить для рідного міста", на їх думку, є несправедливістю. Необхідність для таких кандидатів вступити в ту чи іншу партію, на думку таких респондентів, призведе до втрати ними незалежності дій і власних переконань.

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Серед озвучених відповідей учасників фокус-груп, наприклад, було: "А якщо у мажоритарника не збігається позиція з програмою якоїсь партії? Він іде окремо, тому що щось робить для народу, свій район піднімає і працює. Але, припустимо, він не хоче вступати в конкретну партію і мати якісь зобов'язання. Але чому? У нього глухий кут. Йому треба до когось приєднуватися, щоб балотуватися" (Київ). Або: "Чому мене позбавляють права? У нас в Конституції записано, що я маю право як особистість висунутися кандидатом. А тут я змушений в партію, а я в партію не хочу" (Рівне).

Не впевнені респонденти і в тому, чи зможуть партії на місцях взагалі висунути реальних кандидатів, особливо якщо мова йде про сільську місцевість або менш популярні округи. Специфікою сільської місцевості респонденти також вважають меншу довіру до партій в цілому, бажання населення висувати "місцевих", односельців, з якими вони добре знайомі.

При цьому, зазначила Айвазовська, дещо менша частина респондентів, навпаки, вважають цю зміну позитивною, оскільки депутати-мажоритарники могли вже після обрання купувати собі місце в тій чи іншій партії.

Також повідомлялося, що, оцінюючи окремі зміни виборчої системи, респонденти відзначили як переваги двотурової системи обрання міських голів у містах з чисельністю виборців понад 90 тис. (уникнення можливості перемоги випадковими людьми з низьким рівнем підтримки), так і потенційні недоліки (додаткові витрати з бюджету на організацію другого туру, агресивне протистояння кандидатів і ін).

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Досить нейтрально учасники дослідження сприймають підвищення прохідного бар'єру до 5%. Що стосується такого прохідного бар'єру, більшість опитаних відзначають, що це вигідно великим партіям, і що ця система має як свої недоліки, так і переваги. Основним недоліком є те, що дрібним і новим партіям стане важче "увійти в політику", кількість партій зменшиться.

На думку значної частини опитаних, це ж є і перевагою, оскільки нечесним політикам, які йдуть до влади, буде важче створити партію і отримати депутатське крісло через підкуп виборців.

Керівник проектів громадянської мережі "ОПОРА" Ірина Швець також зазначила, що найбільш позитивно виборці сприймають можливість відкликання мандата депутата за поданням ініціативної групи, в той же час підкреслюється необхідність забезпечити відкритість цього процесу.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.