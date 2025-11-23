Також пошкоджені приватні житлові будинки.

Сьогодні вранці та вночі російська армія масоване атакувала Одесу та райони області безпілотниками, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог вчергове атакував регіон ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих цілей, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Унаслідок влучань та падіння уламків виникли пожежі на об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, які вже ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани. Триває оцінка масштабів пошкоджень.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Рятувальні та аварійні служби продовжують роботу на місцях.

У регіональному главку ДСНС уточнили, що під атакою опинилися як окремі райони області, так і Одеса.

"Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі", - пояснили рятувальники.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 8 одиниць техніки та 38 рятувальників.

Як пояснили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, ворог атакував райони області та Одесу вночі та з ранку. Зокрема, в Одесі пошкоджено закинуту промислову будівлю.

"Під час ранкової атаки, 23 листопада, на Одещині пошкоджено фасади, скління, дахи та паркани щонайменше 5 приватних будинків", - розповіли у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Інші атаки окупантів

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада армія РФ атакувала південь Одеської області, у тому числі міжнародний пункт пропуску "Орлівка", що знаходиться на кордоні з Румунією. Через пошкодження інфраструктури поромного комплексу "Орлівки" пункт пропуску тимчасово припинив роботу. Також на автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей. Постраждало двоє чоловіків, один з яких - водій.

