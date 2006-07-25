Депутати не підкоряться рішенню про розпуск парламенту

Більшість політологів вважає, що народні депутати не підкоряться рішенню Президента про розпуск парламенту. Про це свідчать результати експрес-опитування, що має в своєму розпорядженні УНІАН, і яке провів Центр досліджень політичних цінностей.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що ВР не підкориться такому рішенню В.ЮЩЕНКА. “Якщо про це говорить голова Верховної Ради, який відчуває за собою підтримку парламентської більшості, то він знає, про що говорить”, - сказав В.ФЕСЕНКО. Він зазначив, що зараз дуже складна ситуація щодо легітимності розпуску Верховної Ради. Політолог також підкреслив, що в ситуації, коли “йде змагання юристів, змагання правових тлумачень тих чи інших норм Конституції, зокрема й тих, що стосуються розпуску Верховної Ради приймати рішення про розпуск Парламенту – це відкривати шлях до глибокої гострої політичної кризи”.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ також дотримується такої думки. “Жодних підстав не довіряти О.МОРОЗУ немає, тим більше, що О.МОРОЗ найбільш незацікавлена в розпуску парламенту фігура”, - сказав він. Політолог підкреслив, що О.МОРОЗ на посаді спікера зможе покращити позиції своєї партії. “Думаю, що у нього достатньо високий рівень довіри серед партнерів, у тому числі й серед Партії регіонів, тому його підтримають і не погодяться з указом президента, якщо такий указ буде”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

На його думку, існують два варіанти розвитку подій. Перший - варіант швидкого загострення ситуації із залученням людей на вулиці малоймовірний. Другий - вірогідніший, коли Президент видасть указ, а парламент проголосує постанову про невизнання цього указу, почнеться новий раунд переговорів. “Я думаю, що на цих переговорах позиції Партії регіонів будуть суттєво сильнішими, ніж позиції Президента, адже «Регіони» можуть собі дозволити піти на розпуск парламенту”, - додав він.

У свою чергу, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ також зазначив, що у«антикризової» коаліції є і політичні, і юридичні підстави не визнавати таке рішення Президента. “Сьогодні єдиним аргументом, що дозволяє президенту приймати рішення щодо розпуску, є аргумент про несформований уряд. Але ж у президента були всі документи щодо кандидатури прем’єра. Якби президент у час між поданням документів і 25 липня віднайшов серйозні не лише морально-політичні, але й юридичні аргументи проти кандидатури, то тоді б перевага була на боці президента. Але у президента поки що таких аргументів немає”, - сказав політолог. Він зауважив, що вчорашній виступ О.МОРОЗА не був ультиматумом. “Це своєрідна демонстрація того, що в Україні створено новий центр влади. Цей орган, на відміну від російського парламенту в 1993 році, не веде війну з президентом, а пропонує співпрацю”, - відмітив А.ЄРМОЛАЄВ.

Крім того, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК вважає, що рішення про розпуск парламенту малоймовірне. “Те, що говорить нині О.МОРОЗ, говорить про те, що Верховна Рада зараз не збирається відступати. В той же час коаліція залишає поле для маневру «Нашій Україні» і ставить такі умови, які б дозволили розширити не лише коаліцію, але й відповідні механізми участі «Нашої України» у виробленні державної політики, не входячи безпосередньо в «антикризову» коаліцію”, - сказав експерт. Він вважає, що заяву О.МОРОЗА можна розцінювати як уточнення позиції Верховної Ради і її офіційне «закріплення».

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ зауважив, що поки в Україні триває «війна інтерпретацій» на тему можливості з боку Президента розпустити Верховну Раду. На його думку, заява О.МОРОЗА означає, що за «війною інтерпретацій» може початися «війна легітимностей», а це вже небезпека не для жменьки політиків, а для всієї держави. Він сказав, що легітимність Президента забезпечується 52% виборів, які за нього проголосували. Водночас, у «антикризової коаліції», яка керує парламентом легітимність так само забезпечується підтримкою більшості виборців. “У «війні легітимностей» політики будуть змушені звертатися до тих, хто їм таку легітимність надав, тобто до виборців, а ще простіше - до звичайних громадян. Тобто в цьому контексті наступним етапом протистояння може стати вуличне протистояння. А далі уява може малювати найгірші схеми: підпорядкування в одних регіонах органів державної влади Президентові, в інших - парламенту, з’їзди депутатів місцевих рад Центру і Заходу з одного боку, і Сходу і Півдня з іншого. Потім таку країну буде дуже важко зшити воєдино”, вважає експерт.

Натомість Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що О.МОРОЗ перебільшив свої можливості, хоча об`єднання залізної волі Партії регіонів з хитрістю і політичним досвідом О.МОРОЗА різко підсилило роль парламенту, дало йому нові сили. “Але О.МОРОЗ, пропонуючи таке рішення, незалежно від себе робить велику політичну помилку, оскільки він добивається такого засідання Верховної Ради, на якому будуть присутні 240 депутатів, і туди не прийде не тільки БЮТ, але і «Наша Україна». А це ситуація, про яку мріяла Юлія ТИМОШЕНКО, - нелегітимності всього складу Верховної Ради”, - вважає В.НЕБОЖЕНКО. На його думку, це рішення, якоюсь мірою дестабілізує ситуацію в країні, і є скоріше виконанням політичних планів Ю.ТИМОШЕНКО про нелегітимність Верховної Ради і про особливу якість сьогоднішньої коаліції. На його думку, В.ЮЩЕНКО не збирається розпускати парламент, і в цьому сенсі О.МОРОЗ скоріше виконує волю людей, які контролюють Верховну Раду. «Заява подібного роду, що прозвучала з вуст спікера, говорить про те, що в країні різко загострилася політична ситуація. І лише спокійні кроки президента і Верховної Ради назустріч один одному здатні запобігти подальшому ускладненню ситуації”, - додав політолог.