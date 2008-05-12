Фракція БЮТ заблокує трибуну ВР у день виступу Ющенка?

На погоджувальній раді представники фракції БЮТ заявили про блокування трибуни Верховної Ради завтра, у разі нерозгляду питання щодо керівництва Фонду держмайна України.

Про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів). Він зазначив, що такі наміри у фракції ПР викликають занепокоєння.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що завтра планується виступ Президента України із щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Він наголосив, що в разі блокування завтра роботи ВР, це буде ще одним свідченням того, що в коаліції існують «досить серйозні проблеми».