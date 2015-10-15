У Сімферополі затримано проукраїнських "екстремістів" з квітами для Богдана Хмельницького

Активістів відразу відвезли на допит в місцевий центр з протидії екстремізму (центр "Е"), повідомив виданню "Крим.Реалії" один із затриманих Леонід Кузьмін.

"Ми прийшли до пам'ятника ближче до вечора, ще толком нічого не встигли зробити, до нас підійшли кілька співробітників "поліції", ще кілька людей у цивільному, попросили надати документи. Переконавшись у тому, що вони у нас є, вони попросили пройти з ними для дачі пояснень і відвезли нас в центр "Е", – сказав Кузьмін.

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За словами Кузьміна, він і ще двоє активістів давали пояснення близько двох годин. У затриманих, зокрема, цікавилися метою акції і підставою для покладання квітів.

"Деякі "правоохоронці" стверджують, що вони досі є співробітниками МВС України. У нас переписали телефонні книги, видалили фотографії і відпустили", – повідомив Кузьмін.

"Мені також сказали, що УКЦ є екстремісткою організацією і підпадає під статтю 282 Кримінального кодексу Російської Федерації – створення екстремістської організації або екстремістського співтовариства", – додав активіст.

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Він уточнив, що основна претензія "правоохоронців" до активістів – спроба провести несанкціонований мітинг.

Коментарі окупаційних силових відомств Криму з цього приводу відсутні.

Також, за даними "Крим.Реалії", 14 жовтня в Сімферополі російські "поліцейські" оточили пам'ятник Тарасу Шевченку, куди вночі проукраїнські активісти принесли квіти з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва та Дня Української повстанської армії.

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Після анексії Криму Росією проукраїнські активісти постійно піддаються переслідуванням з боку місцевих самозваних "правоохоронців".

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій. Росія не вважає свою присутність на півострові окупацією і називає це "відновленням історичної справедливості".