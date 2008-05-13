«Вибори в Києві: Розстановка сил за два тижні до фінішу» - круглий стіл

14 травня 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна (вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14) відбудеться круглий стіл «Вибори в Києві: Розстановка сил за два тижні до фінішу»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна

На круглий стіл запрошені: Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка; Казбек Бектурсунов, радник Київського міського голови з питань свободи слова; Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень СОФІЯ; Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології; Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології; Микола Чурилов, генеральний директор центру соціально-політичних досліджень «Социс».

Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: