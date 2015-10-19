Справу мера Харкова Кернеса знову не розглядали: цього разу через відрядження судді
У Полтаві через відрядження судді не відбулося заплановане на сьогодні, 19 жовтня, засідання Київського райсуду Полтави, який розглядає справу мера Харкова Геннадія Кернеса.
Як передає кореспондент УНІАН, призначене на 10 ранку засідання не відбулося, бо суддя Андрій Антонов перебуває у відрядженні.
Засідання перенесено на 2 листопада, сам Кернес у суд не з'явився.
На сьогоднішньому засіданні суду планувалося допитати потерпілих. З боку прокуратури повинні бути представлені понад 70 свідків.
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Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блинникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.
2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), чч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), чч.2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
2 квітня Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.