Справу мера Харкова Кернеса знову не розглядали: цього разу через відрядження судді

Як передає кореспондент УНІАН, призначене на 10 ранку засідання не відбулося, бо суддя Андрій Антонов перебуває у відрядженні.

Засідання перенесено на 2 листопада, сам Кернес у суд не з'явився.

На сьогоднішньому засіданні суду планувалося допитати потерпілих. З боку прокуратури повинні бути представлені понад 70 свідків.

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Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блинникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), чч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), чч.2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.