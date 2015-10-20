Порошенко наголошує на ролі Верховної Ради у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на 13-му засіданні Національної ради реформ.

«Наша Коаліційна угода базується на Угоді про асоціацію. Левова частина кроків і реформ записана, сформована в Коаліційній угоді», – сказав президент.

Він звернувся до представників парламентських фракцій із пропозицією проаналізувати парламентською коаліцією стан виконання угоди та включити до першочергового розгляду ті законодавчі рішення, які ще залишилося зробити.

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Глава держави запропонував всі законодавчі ініціативи, які плануються до розгляду у Верховній Раді, направляти на попередню експертизу до Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.

Президент відзначив, що Угода про асоціацію з ЄС містить конкретні графіки виконання.

«Ми домовились про те, що ми максимально прискорюємо ратифікацію і імплементацію цієї Угоди», – відзначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликає уряд і Верховну Раду прискорити виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Глава держави нагадав, що до 9 листопада МЗС України має надати європейцям всю інформацію про виконання цього Плану, і закликав уряд і парламент скоординувати дії для забезпечення реалізації взятих Україною на себе зобов’язань.