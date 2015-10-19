Президент закликає Кабмін і ВР прискорити виконання Плану дій по лібералізації візового режиму з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на 13-му засіданні Національної ради реформ

Порошенко наголосив на необхідності прискорити завершення виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

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Глава держави нагадав, що до 9 листопада МЗС України має надати європейцям всю інформацію про виконання цього Плану, і закликав уряд і парламент скоординувати дії для забезпечення реалізації взятих Україною на себе зобов’язань.

Президент наголосив, що за результатами роботи експертної місії ЄС з оцінки прогресу України у виконанні критеріїв другої фази Плану дій оцінено позитивно в питаннях управління кордонами, безпеки документів, міграції та притулку, боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Глава держави відзначив важливість завершення роботи за тими напрямами, де ще є відставання у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Йдеться про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, питання дискримінації і внесення необхідних змін до Трудового кодексу, що необхідно зробити парламенту.

«Хотів би, щоб за результатами сьогоднішньої зустрічі ми попросили би уряд, щоб ми проаналізували причини зволікання з виконанням окремих заходів Плану дій безвізового режиму і щоб були ухвалені всі необхідні рішення. Окремо хочу звернутися до Верховної Ради, насамперед, до частини парламентської коаліції, при розгляді цих питань не зважати на політичні симпатії і антипатії. Бо йдеться про долю України, про те, щоб дати всім українцям, за які б партії вони не голосували, право безвізово подорожувати країнами Європейського Союзу», – заявив президент.