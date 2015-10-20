Клімкін: На окупований Донбас cлід направити безпекову місію ОБСЄ для оцінки ситуації щодо проведення виборів
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що на тимчасово окуповані території Донбасу необхідно направити безпекову місію БДІПЛ/ОБСЄ для оцінки ситуації щодо можливого проведення виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.
Він зауважив, що подальшу долю Донбасу мають визначати усі мешканці цього регіону, в тому числі усі внутрішньо переселені особи.
У цьому зв'язку він розповів про ключові передумови для проведення виборів на Донбасі.
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"Перше - вони мають проводитися на основі українського законодавства. Береться український закон про вибори і на основі нього будується логіка виборів. Друге, і це записано у Мінських домовленостях, безпосередньо Бюро з демократії і прав людини має визначити, що модальності майбутніх виборів, вони відповідають практиці і правилам ОБСЄ. Третє - Бюро з демократії і прав людини має з самого початку відрядити так звану безпекову місію до Донбасу і сказати - чи можна взагалі там починати підготовку до проведення виборів", - наголосив Клімкін.
У цьому зв'язку він зазначив, що як тільки ця місія скаже, що "ми можемо працювати над підготовкою виборів, а працювати над підготовкою виборів можна, коли там по вулицях не їздять танки і не ходять люди з автоматами, інакше ніяких виборів там бути не може".
Як зазначив Клімкін, після відвідування місією БДІПЛ Донбасу і заяви про можливість проведення там виборів, повинен розпочатися формальний процес з погодження модальностей про проведення виборів і з наданням виборчого права усім особам, які вигнані на сьогодні з Донбасу.
Також він сказав, що необхідно запровадити контроль над усією зброєю, яка знаходиться на Донбасі. "Оскільки, якщо зброя знаходиться у вільному обігу, навіть не тільки танк, а і легка зброя, то ні у кого немає жодної гарантії безпеки", - заявив Клімкін.