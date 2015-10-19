В ОБСЄ розповіли, де бойовики тримають важку техніку, яку мали б відвести

Про це йдеться у звіті місії.

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Зокрема, безпілотні літальні апарати СММ помітили на територіях, які є підконтрольними бойовикам "ДНР", два основних бойових танки - в районі Безіменного (за 29 км на схід від Маріуполя), 26 танків та 120-мм зенітно-ракетний комплекс 9K35 "Стріла-10М" - в районі Сонцевого (за 57 км на південний схід від Донецька), три танки - в районі Мічуриного (за 55 км на північний схід від Маріуполя), дві 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" - в районі Октябрь (за 28 км на північний схід від Маріуполя).

Також у звіті сказано, що безпілотник місії потрапив під електронне глушіння сигналу над підконтрольною бойовикам "ДНР" територією Зайченко (25 км на північний схід від Маріуполя).

В районі Комсомольського (43 км на південний схід від Донецька) було помічено шість танків.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив, що українська сторона з 3 жовтня почне відведення техніки і озброєння калібру до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

16 жовтня прес-центр АТО заявив, що українські військові завершили відведення мінометів калібру менше 100 мм в секторі "А" зони АТО на Донбасі, тобто в Луганській області.