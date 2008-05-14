Мороз про Ющенка, Тимошенко і конституційний переворот

«Те, що спостерігали громадяни України сьогодні у Верховній Раді – перепалку між високими посадовцями – принижує і громадян, і державу». Про це заявив лідер Соціалістичної партії України, колишній голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Виникає питання: до кого і для чого звертаються керівники інститутів влади, сформованої ними і підпорядкованої в усіх державних інститутах, і повністю підконтрольної обома учасниками дискусій. Виявляється, заважає Конституція, бо вона, за словами Юлії ТИМОШЕНКО, створює «двовладдя в країні», - зазначає О.МОРОЗ. - Справа не в Конституції, а в них самих, в змаганні за право нехтувати Основним законом у боротьбі за абсолютну владу”.

На переконання лідера СПУ, “в тому велика небезпека для країни. Бо вже сьогодні видно наслідок антиконституційного перевороту, здійсненного ЮЩЕНКОМ та ТИМОШЕНКО”. За словами О.МОРОЗА, “ЮЩЕНКО зруйнував правову систему, знищив судову гілку влади, зробив відверте нехтування Конституцією і законами практикою для дій гаранта Конституції, його Секретаріату, Кабінету Міністрів, системи влади на місцях».

Як зазначив О.МОРОЗ, «соціалісти в 2006 році були праві тисячу разів, коли попереджували про такі можливості розвитку подій. Сьогодні це видно кожному».