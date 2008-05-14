Лужков договорився до того, що Україна... привласнила Крим
РФ має підтвердити статус "свого" міста?
Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вважає, що Росія повинна підтвердити статус Севастополя як російського міста, оскільки це, за його словами, відповідає ряду історичних документів.
"Ми (Росія) зобов`язані підтвердити статус Севастополя як російського міста. Не може Росія забезпечити свої південні рубежі, не маючи Севастополя", - сказав мер Москви сьогодні в ефірі телеканала ТВЦ.
Зокрема, Ю.ЛУЖКОВ знову повторив свій вислів, що в 1948 році Севастополь був виділений з Кримської області як військова база в статусі міста республіканського підпорядкування Російській Федерації. Мер заявив також, що в 1954 році Севастополь не увійшов до числа переданих Микитою Хрущовим Україні територій.
"Сама передача Криму була здійснена всупереч вимогам Конституції СРСР", - цитує Ю.ЛУЖКОВА РІА «Новости».
Зокрема, за його словами, при передачі Криму Україні була порушена Конституція СРСР, оскільки повинен був проводитися загальнонародний референдум, а його не було.
"Чи є в України основа? Основ привласнити Крим і Севастополь ніяких не немає", - вважає Ю.ЛУЖКОВ.
Коментуючи рішення українських властей про оголошення його персоною нон-грата за вислови про статус Севастополя, мер сказав: "Мене не налякаєш, рот мені закрити не можуть і не змогли".
На думку Ю.ЛУЖКОВА, Україна "боїться його появи" в Криму і Севастополі тому, що "кішка з`їла чуже".
Московський градоначальник вважає, що "все рухається у бік глибинного розладу" між Україною та Росією. Такий висновок Ю.ЛУЖКОВ зробив, за його словами, побачивши, як в Україні вшановуватимуть націоналістів і те, як ставляться українські власті до питання про Севастополь.
Як повідомлялося, Служба безпеки України 12 травня заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд в країну через його вислови щодо Севастополя. 10 травня в Севастополі на торжествах з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної приналежності Севастополя залишилося невирішеним, і Росія це питання вирішуватиме на користь свого "державного права".