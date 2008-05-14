Через що насправді Тимошенко посварилася з Ющенком

Вчора зранку перед початком блокування парламентської трибуни Юлія Тимошенко провела відверту розмову з членами своєї фракції. За даними Української правди, офіційна причина демаршу БЮТ "поки на розгляд парламенту не буде поставлений пакет антиінфляційних заходів та кадрові питання" не зовсім відповідає дійсності.

По-перше два “антиінфляційні” законопроекти стояли у порядку денному на середу. А по-друге Тимошенко задумала відрізати доступ президенту до Конституційного суду. Адже ще напередодні Арсеній Яценюк заявив, що в день свого звернення президент наполягатиме також на складенні присяги трьома суддями КС, призначених ще в лютому.

Ця новина не отримала широкого розголосу, але для Тимошенко репліка спікера виявилась куди більш інформативною. “Ще з часів минулої Ради судді Конституційного суду розподілені між Віктором Януковичем та Віктором Андрійовичем, – металевим голосом пояснювала Тимошенко своїм депутатам на ранковому засіданні фракції. – І зараз є ризик, що якщо два чи три судді з відомого Закарпаття принесуть присягу, то ми будемо кожен день думати про те, які рішення буде приймати КС на користь певних сил”. Втім, зауважує видання, Тимошенко відверто наполягала на тому, що в спілкуванні з пресою цю тему не треба розголошували. “Я дуже прошу вас це поки що не коментувати, – говорила прем’єр в повній тиші. – Наші дії треба коментувати виключно в тому руслі, що президент перешкоджає виплатам компенсацій та допомоги при народженні дитини”.

На закритому засіданні фракції лідер БЮТ розповіла, що, за її інформацією, Ющенко руками Партії регіонів намагається почати конституційне провадження щодо законності виплат Ощадбанку та інших соціальних ініціатив її уряду.

Цікаво, що одразу декілька джерел "Української правди" стверджують: блокувати Верховну Раду цього дня планувала і Партія регіонів. Так само, як і для БЮТ, їхнім мотивом було запобігти присязі новим конституційним суддями з квоти президента, що змінило би баланс КС на користь Ющенка.