Бютівці знову блокують трибуну та президію ВР
10:08, 14 травня 2008Політика
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Сьогодні у порядку денному - закон про Кабмін
Представники фракції Блоку Юлії Тимошенко блокують трибуну та президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати сидіть в урядовій ложі та в президії і читають газети. Депутати, які знаходяться біля трибуни, розмовляють між собою та по телефонам.
Сьогодні в порядку денному роботи ВР першим питанням передбачено розгляд законопроекту «Про Кабінет Міністрів України».
Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю журналістам народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що представники БЮТ блокуватимуть роботу Верховної Ради до ухвалення антиінфляційних законів.
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