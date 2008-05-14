Бютівці знову блокують трибуну та президію ВР

Представники фракції Блоку Юлії Тимошенко блокують трибуну та президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати сидіть в урядовій ложі та в президії і читають газети. Депутати, які знаходяться біля трибуни, розмовляють між собою та по телефонам.

Сьогодні в порядку денному роботи ВР першим питанням передбачено розгляд законопроекту «Про Кабінет Міністрів України».

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю журналістам народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що представники БЮТ блокуватимуть роботу Верховної Ради до ухвалення антиінфляційних законів.