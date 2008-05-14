Яценюк закрив засідання парламенту (оновлено)
Спікер попрощався до завтра
Наступне засідання Верховної Ради України розпочнеться завтра о 10.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перед закриттям сьогоднішнього пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що через блокування трибуни і президії парламент не може сьогодні нормально працювати.
Крім того, він нагадав, що на 11.30 запланована зустріч лідерів фракцій та керівництва уряду з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні народні депутати працюватимуть в комітетах.
Щосереди, згідно з регламентом, у ВР проходить тільки ранкове пленарне засідання.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку представники фракції БЮТ заблокували трибуну і президії ВР, вимагаючи ухвалення антиінфляційних законів.