Тимошенко ввічливо запросили до Ющенка: такого не було кілька місяців
11:52, 14 травня 2008Політика
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Прем`єр пішла з засідання Кабміну
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО залишила засідання Кабінету міністрів й відправилася на зустріч із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в ході засідання Кабміну одержала запрошення Президента про термінову зустріч.
Вона зазначила, що це була «ввічлива пропозиція», й такої за останні місяці вона не отримувала.
Як повідомляв УНІАН, на 11.30 призначено зустріч Президента В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і керівниками фракцій парламенту.
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