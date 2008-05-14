Тимошенко ввічливо запросили до Ющенка: такого не було кілька місяців

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО залишила засідання Кабінету міністрів й відправилася на зустріч із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в ході засідання Кабміну одержала запрошення Президента про термінову зустріч.

Вона зазначила, що це була «ввічлива пропозиція», й такої за останні місяці вона не отримувала.

Як повідомляв УНІАН, на 11.30 призначено зустріч Президента В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і керівниками фракцій парламенту.