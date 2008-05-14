Ще один кандидат у мери Києва зійшов з дистанції

Кандидат на посаду Київського міського голови Володимир ПЕТРЕНКО зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Про це УНІАН повідомила сьогодні голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК.

За її словами, вчора на засіданні тервиборчкому було прийнято постанову про скасування реєстрації В.ПЕТРЕНКА кандидатом у мери і внесення відповідних змін до виборчого бюлетеню та інших пов’язаних з виборами документів. Рішення прийнято у зв’язку з заявою про відмову балотуватися, що надійшла в комісію від В.ПЕТРЕНКА, додала Г.БІЛИК.

Як повідомляв УНІАН, раніше за власний бажанням зняли свої кандидатури з виборів ще 3 кандидатів на посаду столичного голови: Василь БАБЕНЮК, Олег ВОВЧЕНКО та Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

Таким чином на сьогодні у виборах Київського міського голови братимуть участь 75 кандидатів. Вибори відбудуться 25 травня.